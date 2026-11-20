Während in der Schweiz die Adventszeit mit Guetzli und Fondue beginnt, verzichten viele orthodoxe Christen 40 Tage lang auf tierische Lebensmittel. Warum sie fasten, was sie essen dürfen und weshalb manche erst im Januar Weihnachten feiern.

Kein Fleisch, keine Milch, keine Eier – warum viele Orthodoxe jetzt fasten

Kein Fleisch, keine Milch, keine Eier – warum viele Orthodoxe jetzt fasten

Blick Lifestyle

Fondue mit Freunden, Weihnachtsguetzli im Büro oder ein Stück Käse zum Znacht: Was für viele Menschen in der Schweiz zur Adventszeit gehört, ist für andere ab Ende November tabu.

Am Samstag, 28. November 2026, beginnt für zahlreiche orthodoxe Christen die traditionelle Weihnachtsfastenzeit. Während 40 Tagen verzichten Gläubige auf Fleisch, Milchprodukte und Eier. An manchen Tagen sind sogar Öl und Fisch nicht erlaubt.

Auch in der Schweiz wird diese Tradition gepflegt. Neben Menschen mit serbischen Wurzeln gehören dazu unter anderem orthodoxe Gläubige aus Russland, Nordmazedonien, Georgien und Belarus sowie aus Teilen der ukrainischen und montenegrinischen Gemeinschaften. Wie viele Menschen hierzulande tatsächlich fasten, ist allerdings nicht bekannt.

Was darf während der orthodoxen Fastenzeit gegessen werden?

Wer beim Fasten an eine Diät denkt, liegt falsch. Beim orthodoxen Weihnachtsfasten geht es nicht ums Abnehmen, sondern um bewussten Verzicht und die Vorbereitung auf die Geburt Jesu Christi.

Während der Fastenzeit stehen grundsätzlich weder Fleisch noch Wurst, Milch, Käse, Butter oder Eier auf dem Speiseplan.

Erlaubt sind dagegen zahlreiche pflanzliche Lebensmittel: Gemüse, Früchte, Kartoffeln, Reis, Bohnen, Linsen und Nüsse. Daraus lassen sich abwechslungsreiche Gerichte zubereiten, etwa Gemüsesuppen, gefüllte Peperoni mit Reis oder herzhafte Bohneneintöpfe.

Allerdings gibt es einen entscheidenden Unterschied zu einer gewöhnlichen veganen Ernährung: Nicht an jedem Tag gelten dieselben Regeln.

Warum ist in den 40 Fastentagen manchmal sogar Öl verboten?

Die orthodoxe Fastentradition kennt verschiedene Abstufungen. An besonders strengen Tagen werden Speisen ohne zugesetztes Öl zubereitet. An anderen Tagen sind pflanzliche Öle erlaubt, teilweise auch Wein.

Fisch darf je nach kirchlichem Kalender an bestimmten Wochenenden und Feiertagen gegessen werden. Gegen Ende der Fastenzeit werden die Regeln in einigen Traditionen strenger. Welche Vorschriften genau gelten, hängt von der jeweiligen Kirche, dem Feiertagskalender und den persönlichen Umständen ab.

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Warum verzichten Orthodoxe vor Weihnachten auf Essen?

Hinter dem Weihnachtsfasten steckt eine jahrhundertealte religiöse Tradition. Die Gläubigen sollen sich während dieser Zeit auf die Geburt Jesu Christi vorbereiten.

Dabei geht es nicht nur darum, bestimmte Lebensmittel wegzulassen. Auch Gebete, Bescheidenheit, Versöhnung und die Unterstützung bedürftiger Menschen gehören zum Gedanken des Fastens. Wer bewusst auf Gewohntes verzichtet, soll sich stärker auf das Wesentliche konzentrieren können.

Die Tradition erinnert an die christliche Fastenzeit vor Ostern. Allerdings gelten für die Weihnachtsfastenzeit teilweise weniger strenge Regeln als für die grosse Fastenzeit vor dem Osterfest.

Warum feiern manche Orthodoxe erst am 7. Januar Weihnachten?

Während die meisten Menschen in der Schweiz Weihnachten am 24. und 25. Dezember feiern, findet das Weihnachtsfest für zahlreiche orthodoxe Gläubige erst am 7. Januar statt.

Der Grund liegt im Kirchenkalender. Die serbisch-orthodoxe, russisch-orthodoxe und weitere orthodoxe Kirchen richten ihre festen Feiertage weiterhin nach dem julianischen Kalender. Dessen 25. Dezember entspricht derzeit dem 7. Januar unseres gregorianischen Kalenders.

Allerdings feiern nicht alle orthodoxen Christen Weihnachten im Januar. Die griechisch-orthodoxe, rumänisch-orthodoxe und bulgarisch-orthodoxe Kirche begehen das Fest überwiegend bereits am 25. Dezember.

Auch sie kennen eine Weihnachtsfastenzeit. In vielen dieser Kirchen beginnt sie am 15. November und endet am 24. Dezember. Für orthodoxe Christen, die Weihnachten am 7. Januar feiern, dauert sie hingegen vom 28. November bis zum 6. Januar.

Was passiert am orthodoxen Heiligabend?

Für Gläubige, die Weihnachten am 7. Januar feiern, ist der 6. Januar der Heiligabend. Er gehört traditionell zu den strengsten Fastentagen. Wie dieser Tag begangen wird, unterscheidet sich je nach Herkunft und kirchlicher Tradition.

In serbischen Familien spielt beispielsweise der «Badnjak» eine wichtige Rolle. Dabei handelt es sich um einen Eichenzweig oder ein Stück Eichenholz, das symbolisch mit Wärme, Licht und der Geburt Christi verbunden wird.

Am 7. Januar endet die Fastenzeit. Dann kommen vielerorts wieder Fleischgerichte, Käse und andere zuvor gemiedene Lebensmittel auf den Tisch. Weihnachten wird mit Gottesdiensten, Familienbesuchen und festlichen Mahlzeiten gefeiert.

Müssen wirklich alle 40 Tage fasten?

Nein. Die traditionellen Regeln bilden einen religiösen Rahmen, doch nicht jeder Gläubige hält sich gleich streng daran. Kinder, Schwangere, ältere Menschen und Personen mit gesundheitlichen Einschränkungen können erleichterte Fastenregeln befolgen. Moderne Familien finden ihre eigenen Regeln, die in den Alltag passen. Auch die persönliche Lebenssituation spielt eine Rolle. Bei gesundheitlichen Einschränkungen ist zudem ärztlicher Rat sinnvoll.

Denn letztlich geht es beim Weihnachtsfasten um mehr als den Verzicht auf bestimmte Lebensmittel. Während die Vorweihnachtszeit für viele von Terminen, Festessen und Geschenkestress geprägt ist, setzen orthodoxe Christen bewusst auf Bescheidenheit und innere Einkehr. Und vielleicht liegt genau darin ein Gedanke, der auch über Konfessionsgrenzen hinweg inspiriert: Weihnachten muss nicht immer mit möglichst viel beginnen – manchmal beginnt es damit, bewusst auf etwas zu verzichten.