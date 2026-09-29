Experten raten davon ab, grosse Mengen Toilettenpapier ungeschützt im Badezimmer aufzubewahren. Durch das Spülen der Toilette entsteht eine Aerosolwolke, die nahegelegene Gegenstände, einschliesslich Ersatz-Toilettenpapierrollen, verunreinigen kann.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Experten raten, Toilettenpapier nicht ungeschützt im Badezimmer zu lagern

Feuchtigkeit und Tröpfchen beim Spülen können Papier und Vorräte schädigen

Lagerung besser in geschlossenen Schränken oder trockenen Räumen wie Speisekammern

Pauline Bouillon Redaktorin News Desk

Für die meisten ist der Fall klar: Die Ersatzrollen Toilettenpapier gehören ins Badezimmer. Wohin sonst? Schliesslich kommt das Papier genau dort zum Einsatz. Doch ausgerechnet im Bad lauern für den Vorrat Probleme.

Feuchtigkeit setzt dem Papier zu

Kaum ist die Dusche aus, wird das Bad zur Dampfsauna. Das WC-Papier saugt die feuchte Luft regelrecht auf. Die Rollen werden klamm, weich und im schlimmsten Fall unbrauchbar.

Besonders heikel: Regale oder Ablagen direkt neben Dusche oder Badewanne. Wer dort gleich den ganzen Vorrat stapelt, riskiert, dass aus flauschig-weichem WC-Papier plötzlich feuchte Pappe wird.

Spülung wird zur Aerosol-Schleuder

Es gibt noch einen zweiten Grund, warum der grosse WC-Papier-Vorrat nicht direkt im Bad stehen sollte – und der ist nicht gerade appetitlich. Beim Spülen können winzige Tröpfchen in die Luft gelangen sich im Badezimmer verteilen und auf dem Ersatz-Papier ablagern.

Das heisst natürlich nicht, dass WC-Papier im Badezimmer nichts zu suchen hat. Ein paar Rollen für den täglichen Gebrauch sind absolut praktisch. Der Grossvorrat sollte aber besser einen anderen Platz bekommen.

So lagerst du WC-Papier richtig

Ideal ist ein trockener Ort wie eine Abstellkammer. Gibt es keine? Dann tut es auch ein geschlossener Schrank oder eine verschliessbare Box. Hauptsache, die Ersatzrollen stehen möglichst weit weg von Toilette und Dusche.

Besonders problematisch ist die Situation in kleinen Badezimmern ohne Fenster oder mit schwacher Lüftung. Nach dem Duschen bleibt die feuchte Luft dort besonders lange stehen – und genau das kann dem Papier ordentlich zusetzen.

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Nicht nur Toilettenpapier leidet unter der feuchten Badezimmerluft. Auch andere Alltagsgegenstände sind dort nicht optimal aufgehoben:

Medikamente

Wärme und Feuchtigkeit können die Haltbarkeit bestimmter Präparate beeinträchtigen. Entscheidend sind die Lagerungshinweise auf der Verpackung.

Rasierer und Schmuck

Feuchte Luft lässt Rasierklingen rosten und Schmuck anlaufen. Klingen und Kettchen gehören deshalb in ein trockenes Zimmer.

Make-up

Hitze und Dampf ruinieren Lippenstift und Puder. Dose und Tiegel sollte man immer gut verschliessen – oder gleich auslagern.

Handtücher und Bettwäsche

Einige Ersatzhandtücher können problemlos im Badezimmer liegen – vorausgesetzt, der Raum ist gut belüftet. Grosse Textilvorräte sollten jedoch trocken gelagert werden.

Dieser Artikel erschien zuerst auf blic.rs. Das serbische Newsportal gehört wie Blick zu Ringier.