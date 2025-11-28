Das Vogelhäuschen im Garten steht schon bereit, der Nistkasten für den Igel ist unter dem Laubhaufen platziert. Wie sinnvoll ist es, wenn Menschen Wildtieren beim Überwintern helfen? Antworten im Podcast.

Sobald die Temperaturen das erste Mal unter null fallen, füllen Vogelfutter und Überwinterungshilfen die Regale im Detailhandel. Viele meinen es gut, und wollen den Tieren im Garten dabei helfen, sich Reserven für den Winter anzufressen. Doch wie sinnvoll ist aber diese Hilfe von Menschenhand? Und was passiert eigentlich mit den Tieren, die Winterschlaf halten, wenn die Temperaturen von Jahr zu Jahr steigen? Diese und weitere Fragen klärt Moderatorin Sina Albisetti in dieser Folge mit Simon Schürch. Er ist Tierpfleger in der Wildtierstation Landshut und sagt ein für alle Mal, ob man Igel im Winter zufüttern darf oder nicht.

