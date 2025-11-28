DE
Wildtierpfleger ordnet ein
Igel im Herbst zufüttern – Ja oder Nein?

Das Vogelhäuschen im Garten steht schon bereit, der Nistkasten für den Igel ist unter dem Laubhaufen platziert. Wie sinnvoll ist es, wenn Menschen Wildtieren beim Überwintern helfen? Antworten im Podcast.
Publiziert: vor 17 Minuten
|
Aktualisiert: vor 14 Minuten
Kommentieren
Sina AlbisettiHost & Production Lead Video & Journalistin
Sobald die Temperaturen das erste Mal unter null fallen, füllen Vogelfutter und Überwinterungshilfen die Regale im Detailhandel. Viele meinen es gut, und wollen den Tieren im Garten dabei helfen, sich Reserven für den Winter anzufressen. Doch wie sinnvoll ist aber diese Hilfe von Menschenhand? Und was passiert eigentlich mit den Tieren, die Winterschlaf halten, wenn die Temperaturen von Jahr zu Jahr steigen? Diese und weitere Fragen klärt Moderatorin Sina Albisetti in dieser Folge mit Simon Schürch. Er ist Tierpfleger in der Wildtierstation Landshut und sagt ein für alle Mal, ob man Igel im Winter zufüttern darf oder nicht.

Dreimal wöchentlich eine neue Folge «Durchblick» – jetzt hören und abonnieren auf allen gängigen Podcast-Plattformen.

«Durchblick» wird unterstützt durch die Gebert Rüf Stiftung

Wissenschaft geht uns alle an, sie erreicht aber nur einen Teil der Öffentlichkeit. Darum setzt sich die Gebert Rüf Stiftung dafür ein, Wissenschaft mit Unterhaltung zu verknüpfen und für ein breites Publikum zugänglich zu machen. Mit dem Programm «Scientainment» fördert sie neue Erzählformate, denen es gelingt, für das Alltagsleben der Menschen relevante Themen möglichst niederschwellig, attraktiv und wirkungsvoll zu kommunizieren – so, wie das der «Durchblick» macht.

