Wenn der Hang zur Falle wird
Wie Forscher mit Radar Leben retten wollen

Der Winter feiert sein Comeback: Es schneit, schneit und schneit in den Bergen. Damit steigt das Lawinenrisiko. Jürg Schweizer vom Institut für Schnee-und Lawinenforschung erzählt im Podcast «Durchblick», wie Radar Schwachstellen im Schnee frühzeitig erkennen soll.
Publiziert: vor 23 Minuten
Aktualisiert: vor 1 Minute
Sina AlbisettiProduction Lead Video, Journalistin
«Durchblick» wird unterstützt durch die Gebert Rüf Stiftung

Wissenschaft geht uns alle an, sie erreicht aber nur einen Teil der Öffentlichkeit. Darum setzt sich die Gebert Rüf Stiftung dafür ein, Wissenschaft mit Unterhaltung zu verknüpfen und für ein breites Publikum zugänglich zu machen. Mit dem Programm «Scientainment» fördert sie neue Erzählformate, denen es gelingt, für das Alltagsleben der Menschen relevante Themen möglichst niederschwellig, attraktiv und wirkungsvoll zu kommunizieren – so, wie das der «Durchblick» macht.

