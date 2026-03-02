DE
Weltweite Terrorgefahr
«Auch die Schweiz muss sich grosse Sorgen machen»

Steht die Welt kurz vor einer Terrorwelle? Nach dem Tod von Irans oberstem Führer Ali Chamenei ruft Grossayatollah Makarem Schirasi zur Rache auf . Was für Folgen drohen jetzt? Sicherheitsexperte Ralph Thiele ordnet im Podcast «Durchblick» ein.
Publiziert: 18:16 Uhr
Aktualisiert: 18:19 Uhr
Blickgruppe_Portrait_338.JPG
Jasmin WernliProjektleiterin Formate RMS
Dreimal wöchentlich eine neue Folge «Durchblick» – jetzt hören und abonnieren auf allen gängigen Podcast-Plattformen.

«Durchblick» wird unterstützt durch die Gebert Rüf Stiftung

Wissenschaft geht uns alle an, sie erreicht aber nur einen Teil der Öffentlichkeit. Darum setzt sich die Gebert Rüf Stiftung dafür ein, Wissenschaft mit Unterhaltung zu verknüpfen und für ein breites Publikum zugänglich zu machen. Mit dem Programm «Scientainment» fördert sie neue Erzählformate, denen es gelingt, für das Alltagsleben der Menschen relevante Themen möglichst niederschwellig, attraktiv und wirkungsvoll zu kommunizieren – so, wie das der «Durchblick» macht.

Mehr zu «Scientainment»


