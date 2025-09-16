In dieser Folge sprechen wir mit Sportpsychologin Erika Ruchti darüber, wie mentale Stärke entsteht, warum Rituale und Visualisierungstechniken entscheidend sein können und wie Spitzensportlerinnen wie Ditaji Kambundji unter Druck Bestleistungen abrufen.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Was geschah im Kopf von Ditaji Kambundji bei ihrem 100-m-Hürdenlauf zu WM-Gold in Tokio?

Nicht nur ihre Beine, sondern auch ihr Kopf waren entscheidend für den Sieg. In dieser Folge erklärt Sportpsychologin Erika Ruchti, wie mentale Stärke, Fokus, Visualisierung und Routinen Kambundji halfen, unter Druck Bestleistung abzurufen und welche Techniken wir alle im Alltag nutzen können.