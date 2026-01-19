In dieser Folge spricht «Durchblick»-Host Jasmin Wernli mit Manfred Elsig, Professor für internationale Beziehungen an der Uni Bern. Für ihn ist klar: Das WEF ist für Donald Trump vor allem eine grosse Showbühne – vergleichbar mit den Oscars. Eine Ausladung sei keine Option. Man müsse Trump zuhören und ihm die Bühne geben.
Wissenschaft geht uns alle an, sie erreicht aber nur einen Teil der Öffentlichkeit. Darum setzt sich die Gebert Rüf Stiftung dafür ein, Wissenschaft mit Unterhaltung zu verknüpfen und für ein breites Publikum zugänglich zu machen. Mit dem Programm «Scientainment» fördert sie neue Erzählformate, denen es gelingt, für das Alltagsleben der Menschen relevante Themen möglichst niederschwellig, attraktiv und wirkungsvoll zu kommunizieren – so, wie das der «Durchblick» macht.
