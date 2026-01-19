DE
Verhandlungsexperte zu Trump am WEF
«Alle sind froh, wenn er wieder weg ist»

US-Präsident Donald Trump reist ans WEF in Davos und steht schon im Vorfeld im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Viele sprechen von einer «Trump-Show». Doch passt seine Politik überhaupt zum Geist des WEF und was bedeutet sein Auftritt für die Schweiz und Europa?
Publiziert: vor 42 Minuten
Jasmin WernliProjektleiterin Formate RMS
In dieser Folge spricht «Durchblick»-Host Jasmin Wernli mit Manfred Elsig, Professor für internationale Beziehungen an der Uni Bern. Für ihn ist klar: Das WEF ist für Donald Trump vor allem eine grosse Showbühne – vergleichbar mit den Oscars. Eine Ausladung sei keine Option. Man müsse Trump zuhören und ihm die Bühne geben.

Dreimal wöchentlich eine neue Folge «Durchblick» – jetzt hören und abonnieren auf allen gängigen Podcast-Plattformen.

«Durchblick» wird unterstützt durch die Gebert Rüf Stiftung

Wissenschaft geht uns alle an, sie erreicht aber nur einen Teil der Öffentlichkeit. Darum setzt sich die Gebert Rüf Stiftung dafür ein, Wissenschaft mit Unterhaltung zu verknüpfen und für ein breites Publikum zugänglich zu machen. Mit dem Programm «Scientainment» fördert sie neue Erzählformate, denen es gelingt, für das Alltagsleben der Menschen relevante Themen möglichst niederschwellig, attraktiv und wirkungsvoll zu kommunizieren – so, wie das der «Durchblick» macht.

