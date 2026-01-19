US-Präsident Donald Trump reist ans WEF in Davos und steht schon im Vorfeld im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Viele sprechen von einer «Trump-Show». Doch passt seine Politik überhaupt zum Geist des WEF und was bedeutet sein Auftritt für die Schweiz und Europa?

Jasmin Wernli Projektleiterin Formate RMS

In dieser Folge spricht «Durchblick»-Host Jasmin Wernli mit Manfred Elsig, Professor für internationale Beziehungen an der Uni Bern. Für ihn ist klar: Das WEF ist für Donald Trump vor allem eine grosse Showbühne – vergleichbar mit den Oscars. Eine Ausladung sei keine Option. Man müsse Trump zuhören und ihm die Bühne geben.



