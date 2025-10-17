DE
Trump hat in Venezuela Grosses vor
«Drogenbekämpfung ist nur ein Vorwand»

Die USA greifen in Venezuela hart durch – offiziell im Kampf gegen Drogen. Doch steckt hinter den Angriffen wirklich nur der Anti-Drogenkrieg? Politikwissenschaftler Remo Reginold ordnet in dieser Folge die geopolitischen Interessen hinter der US-Strategie ein.
Publiziert: 15:44 Uhr
|
Aktualisiert: 15:46 Uhr
Anhören
Fabio Schmid und Jasmin Wernli
CIA-Einsätze, versenkte Boote und ein Machtspiel zwischen Washington, Caracas und Peking:
Im «Durchblick»-Podcast spricht Politikwissenschaftler Remo Reginold mit Fabio Schmid über Trumps harte Linie gegen Venezuela und warum es dabei weniger um Drogen geht, als um geopolitische Macht, Öl und Einfluss in Lateinamerika.

Jeden Tag eine neue Folge «Durchblick» – jetzt hören und abonnieren auf allen gängigen Podcast-Plattformen.

«Durchblick» wird unterstützt durch die Gebert Rüf Stiftung

Wissenschaft geht uns alle an, sie erreicht aber nur einen Teil der Öffentlichkeit. Darum setzt sich die Gebert Rüf Stiftung dafür ein, Wissenschaft mit Unterhaltung zu verknüpfen und für ein breites Publikum zugänglich zu machen. Mit dem Programm «Scientainment» fördert sie neue Erzählformate, denen es gelingt, für das Alltagsleben der Menschen relevante Themen möglichst niederschwellig, attraktiv und wirkungsvoll zu kommunizieren – so, wie das der «Durchblick» macht.

