Tipps vom Feuerwehrmann
So verhältst du dich korrekt bei einem Brand

Nach der Brand-Tragödie in Crans-Montana stellen sich viele Fragen. Feuerwehrmann Michael Huber erklärt, worauf es bei einem Brand zu Hause und am Arbeitsplatz wirklich ankommt. Von Rauchmeldern über Feuerlöscher bis hin zum richtigen Verhalten im Brandfall.
Publiziert: vor 22 Minuten
Kommentieren
Fabio SchmidCreative Videoproducer
Durchblick-Host Fabio Schmid spricht mit Michael Huber über einfache, aber wichtige Massnahmen zur Brandprävention. Thema sind unter anderem Feuerlöscher, Rauchmelder, typische Brandrisiken im Alltag, sichere Fluchtwege und das richtige Verhalten im Ernstfall. Michael Huber ist ein Feuerwehrmann aus der Praxis, jedoch kein Brandschutzexperte.

Dreimal wöchentlich eine neue Folge «Durchblick» – jetzt hören und abonnieren auf allen gängigen Podcast-Plattformen.

«Durchblick» wird unterstützt durch die Gebert Rüf Stiftung

Wissenschaft geht uns alle an, sie erreicht aber nur einen Teil der Öffentlichkeit. Darum setzt sich die Gebert Rüf Stiftung dafür ein, Wissenschaft mit Unterhaltung zu verknüpfen und für ein breites Publikum zugänglich zu machen. Mit dem Programm «Scientainment» fördert sie neue Erzählformate, denen es gelingt, für das Alltagsleben der Menschen relevante Themen möglichst niederschwellig, attraktiv und wirkungsvoll zu kommunizieren – so, wie das der «Durchblick» macht.

