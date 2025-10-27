Auf dem Pausenhof reden Jugendliche Slang, im Klassenzimmer Hochdeutsch. Wie meistern sie diesen Sprachwechsel? Christa Dürscheid erklärt, warum Jugendliche die Sprache der Gleichaltrigen brauchen und trotzdem den Sprung ins Standarddeutsch schaffen.

In dieser Folge geht es um die Sprache der Jugend zwischen Pausenhof und Klassenzimmer. Jugendliche nutzen Slang, Dialekte und englische Wörter, unterscheiden aber klar zwischen Freizeit- und Schuldeutsch. Social Media verstärkt den Einfluss von Englisch, fördert aber auch die Sprachkompetenz. Professorin Christa Dürscheid von der Universität Zürich erklärt, warum Slang wichtig ist und wie Jugendliche zwischen verschiedenen Sprachregistern wechseln.

«Durchblick» wird unterstützt durch die Gebert Rüf Stiftung Wissenschaft geht uns alle an, sie erreicht aber nur einen Teil der Öffentlichkeit. Darum setzt sich die Gebert Rüf Stiftung dafür ein, Wissenschaft mit Unterhaltung zu verknüpfen und für ein breites Publikum zugänglich zu machen. Mit dem Programm «Scientainment» fördert sie neue Erzählformate, denen es gelingt, für das Alltagsleben der Menschen relevante Themen möglichst niederschwellig, attraktiv und wirkungsvoll zu kommunizieren – so, wie das der «Durchblick» macht.




