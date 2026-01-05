Die Schoggi und die Guezli sind weg und das schlechte Gewissen bereits im Anmarsch. Zeit wieder aktiv zu werden. Doch ist Joggen bei eisigen Temperaturen sinnvoll, wo lauern Risiken und worauf solltest du achten, um im Winter sicher unterwegs zu sein?

Jasmin Wernli Projektleiterin Formate RMS

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

In dieser Folge spricht «Durchblick»-Redaktorin Jasmin Wernli mit Nora Wieloch. Sie ist Oberärztin Sportmedizin an der Universitätsklinik Balgrist. Sie erklärt, warum Joggen erst bei minus 20 Grad gefährlich wird und wie du dich aufs Joggen im Winter richtig vorbereitest.

Dreimal wöchentlich eine neue Folge «Durchblick» – jetzt hören und abonnieren auf allen gängigen Podcast-Plattformen.