DE
FR
Abonnieren

Sportmedizinerin gibt Kälte-Tipps:
Warum Minusgrade dich nicht vom Joggen abhalten sollten

Die Schoggi und die Guezli sind weg und das schlechte Gewissen bereits im Anmarsch. Zeit wieder aktiv zu werden. Doch ist Joggen bei eisigen Temperaturen sinnvoll, wo lauern Risiken und worauf solltest du achten, um im Winter sicher unterwegs zu sein?
Publiziert: 17:51 Uhr
|
Aktualisiert: 18:14 Uhr
Kommentieren
Blickgruppe_Portrait_338.JPG
Jasmin WernliProjektleiterin Formate RMS
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.

In dieser Folge spricht «Durchblick»-Redaktorin Jasmin Wernli mit Nora Wieloch. Sie ist Oberärztin Sportmedizin an der Universitätsklinik Balgrist. Sie erklärt, warum Joggen erst bei minus 20 Grad gefährlich wird und wie du dich aufs Joggen im Winter richtig vorbereitest. 

Dreimal wöchentlich eine neue Folge «Durchblick» – jetzt hören und abonnieren auf allen gängigen Podcast-Plattformen.

«Durchblick» wird unterstützt durch die Gebert Rüf Stiftung

Wissenschaft geht uns alle an, sie erreicht aber nur einen Teil der Öffentlichkeit. Darum setzt sich die Gebert Rüf Stiftung dafür ein, Wissenschaft mit Unterhaltung zu verknüpfen und für ein breites Publikum zugänglich zu machen. Mit dem Programm «Scientainment» fördert sie neue Erzählformate, denen es gelingt, für das Alltagsleben der Menschen relevante Themen möglichst niederschwellig, attraktiv und wirkungsvoll zu kommunizieren – so, wie das der «Durchblick» macht.

Wissenschaft geht uns alle an, sie erreicht aber nur einen Teil der Öffentlichkeit. Darum setzt sich die Gebert Rüf Stiftung dafür ein, Wissenschaft mit Unterhaltung zu verknüpfen und für ein breites Publikum zugänglich zu machen. Mit dem Programm «Scientainment» fördert sie neue Erzählformate, denen es gelingt, für das Alltagsleben der Menschen relevante Themen möglichst niederschwellig, attraktiv und wirkungsvoll zu kommunizieren – so, wie das der «Durchblick» macht.

Mehr zu «Scientainment»
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen