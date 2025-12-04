Beeinflusst der Vollmond wirklich unseren Schlaf? Schlafexperte Prof. Dr. Christian Cajochen erklärt im «Durchblick», was seine Forschung dazu zeigt und warum selbst streng kontrollierte Labordaten überraschend ausfallen.

«Der Mond hat einen Einfluss auf unser Schlaf – Wir wissen aber nicht warum»

Prof. Dr. Christian Cajochen, Leiter der Forschungsgruppe Chronobiologie und Schlaf an den Universitären Psychiatrischen Kliniken Basel berichtet, dass Probanden in einer Analyse rund um den Vollmond länger zum Einschlafen brauchten, weniger Tiefschlaf hatten und kürzer schliefen, obwohl sie in komplett abgedunkelten Räumen lagen und nichts von der Mondphase wussten. Der Einfluss des Mondes bleibt wissenschaftlich umstritten, doch es gibt Hinweise auf subtile Effekte, die manche Menschen stärker spüren als andere.

