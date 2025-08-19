Die invasive Ameisenart Tapinoma magnum aus dem Mittelmeerraum breitet sich zunehmend in der Schweiz aus. Sie bildet sogenannte Superkolonien mit Tausenden Königinnen, die im Gegensatz zu einheimischen Ameisen keine Grenzen zu benachbarten Nestern ziehen. Dadurch verdrängen sie lokale Arten, besiedeln riesige Flächen und richten grosse Schäden an.
Eingeschleppt wird die Ameise vor allem über Pflanzenimporte oder als «blinder Passagier» im Reiseverkehr. Warum diese Ameisen so schwer zu bekämpfen sind und welche Gefahren sie mitbringen, erklärt Schädlingsexperte Werner Tischhauser im Podcast.
