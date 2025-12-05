In dieser Folge möchte «Durchblick»-Redaktorin Jasmin Wernli von Kulturwissenschaftler Mischa Gallati wissen, ob das Christkind ein Ablaufdatum hat. Warum es einfacher ist, mit dem Weihnachtsmann Werbung zu machen und ob wir die Veränderung der Weihnachtstradition einfach so hinnehmen müssen?
Wissenschaft geht uns alle an, sie erreicht aber nur einen Teil der Öffentlichkeit. Darum setzt sich die Gebert Rüf Stiftung dafür ein, Wissenschaft mit Unterhaltung zu verknüpfen und für ein breites Publikum zugänglich zu machen. Mit dem Programm «Scientainment» fördert sie neue Erzählformate, denen es gelingt, für das Alltagsleben der Menschen relevante Themen möglichst niederschwellig, attraktiv und wirkungsvoll zu kommunizieren – so, wie das der «Durchblick» macht.
