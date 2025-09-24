Donald Trump sorgt mit überraschend klaren Worten zur Ukraine für Aufsehen. Nach einem Treffen mit Präsident Selenski stellt er sich öffentlich hinter Kiew und die Nato. Ein Kurswechsel, der viele überrascht. Doch wie glaubwürdig ist diese Kehrtwende wirklich? Und welche Folgen hätte sie für die Sicherheit Europas? Im Gespräch mit Osteuropa-Experte Ulrich Schmid geht es um Trumps Rolle als möglicher Vermittler, die Stabilität des transatlantischen Bündnisses und die Frage, ob ein Krieg in Europa tatsächlich wieder im Bereich des Möglichen liegt.
