Roboter in der Pflege
Mensch und Maschine am Patientenbett

Der Pflegekräftemangel in der Schweiz verschärft sich. Können Roboter helfen? Nicole Zigan von der ZHAW diskutiert im Podcast «Durchblick» die Möglichkeiten und Grenzen der Robotik am Patientenbett.
Publiziert: 17:21 Uhr
In der Schweiz fehlen Zehntausende Pflegekräfte – und die Zahl steigt weiter. Könnten Roboter die Lücke schliessen? In dieser Folge spricht Moderatorin Sina Albisetti mit Nicole Zigan. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Fachgruppe Robotik am ZHAW Insitut für Pflege. Wie unterstützen Roboter die Pflegefachkräfte heute schon, wo stossen sie an ihre Grenzen, und wie fühlen sich Patientinnen und Patienten bei der «Pflege von Maschinen»? Antworten im Podcast.

«Durchblick» wird unterstützt durch die Gebert Rüf Stiftung

Wissenschaft geht uns alle an, sie erreicht aber nur einen Teil der Öffentlichkeit. Darum setzt sich die Gebert Rüf Stiftung dafür ein, Wissenschaft mit Unterhaltung zu verknüpfen und für ein breites Publikum zugänglich zu machen. Mit dem Programm «Scientainment» fördert sie neue Erzählformate, denen es gelingt, für das Alltagsleben der Menschen relevante Themen möglichst niederschwellig, attraktiv und wirkungsvoll zu kommunizieren – so, wie das der «Durchblick» macht.

