Raiffeisen-Chefökonom zur Eigenmietwert-Abschaffung

Die Schweiz schafft den Eigenmietwert ab. Ein Entscheid mit Folgen für alle, die in den eigenen vier Wänden wohnen. Wer profitiert, wer verliert? Und was bedeutet das für die Preise auf dem Immobilienmarkt?
Darüber spricht Moderatorin Sina Albisetti mit Fredy Hasenmaile, Chefökonom bei der Raiffeisen, im neuen «Durchblick»-Podcast.
Wissenschaft geht uns alle an, sie erreicht aber nur einen Teil der Öffentlichkeit. Darum setzt sich die Gebert Rüf Stiftung dafür ein, Wissenschaft mit Unterhaltung zu verknüpfen und für ein breites Publikum zugänglich zu machen. Mit dem Programm «Scientainment» fördert sie neue Erzählformate, denen es gelingt, für das Alltagsleben der Menschen relevante Themen möglichst niederschwellig, attraktiv und wirkungsvoll zu kommunizieren – so, wie das der «Durchblick» macht.
Wissenschaft geht uns alle an, sie erreicht aber nur einen Teil der Öffentlichkeit. Darum setzt sich die Gebert Rüf Stiftung dafür ein, Wissenschaft mit Unterhaltung zu verknüpfen und für ein breites Publikum zugänglich zu machen. Mit dem Programm «Scientainment» fördert sie neue Erzählformate, denen es gelingt, für das Alltagsleben der Menschen relevante Themen möglichst niederschwellig, attraktiv und wirkungsvoll zu kommunizieren – so, wie das der «Durchblick» macht.