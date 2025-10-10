DE
FR
Abonnieren

Raiffeisen-Chefökonom zur Eigenmietwert-Abschaffung
«Preise von Wohneigentum werden noch weiter steigen»

Die Abschaffung des Eigenmietwerts verändert die Spielregeln für Wohneigentümer. Rentner und stark amortisierte Haushalte profitieren, Altbauten geraten unter Druck. Laut Raiffeisen-Chefökonom Hasenmaile dürfte die Massnahme den Preisanstieg am Markt weiter befeuern.
Publiziert: 14:22 Uhr
|
Aktualisiert: 14:54 Uhr
Teilen
Anhören
Kommentieren
Sina_Albisetti_Production LEad Video_RMS_1-Bearbeitet.jpg
Sina AlbisettiHost & Production Lead Video & Journalistin
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.

Die Schweiz schafft den Eigenmietwert ab. Ein Entscheid mit Folgen für alle, die in den eigenen vier Wänden wohnen. Wer profitiert, wer verliert? Und was bedeutet das für die Preise auf dem Immobilienmarkt?

Darüber spricht Moderatorin Sina Albisetti mit Fredy Hasenmaile, Chefökonom bei der Raiffeisen, im neuen «Durchblick»-Podcast.

«Durchblick» wird unterstützt durch die Gebert Rüf Stiftung

Wissenschaft geht uns alle an, sie erreicht aber nur einen Teil der Öffentlichkeit. Darum setzt sich die Gebert Rüf Stiftung dafür ein, Wissenschaft mit Unterhaltung zu verknüpfen und für ein breites Publikum zugänglich zu machen. Mit dem Programm «Scientainment» fördert sie neue Erzählformate, denen es gelingt, für das Alltagsleben der Menschen relevante Themen möglichst niederschwellig, attraktiv und wirkungsvoll zu kommunizieren – so, wie das der «Durchblick» macht.

Wissenschaft geht uns alle an, sie erreicht aber nur einen Teil der Öffentlichkeit. Darum setzt sich die Gebert Rüf Stiftung dafür ein, Wissenschaft mit Unterhaltung zu verknüpfen und für ein breites Publikum zugänglich zu machen. Mit dem Programm «Scientainment» fördert sie neue Erzählformate, denen es gelingt, für das Alltagsleben der Menschen relevante Themen möglichst niederschwellig, attraktiv und wirkungsvoll zu kommunizieren – so, wie das der «Durchblick» macht.

Mehr zu «Scientainment»
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen