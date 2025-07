Olivia Ruffiner Redaktorin

Ob Ukraine, Gaza oder andere Krisen. Bilder von Krieg und Zerstörung sind allgegenwärtig. Laut einem aktuellen Reuters-Bericht verzichten mittlerweile 36 Prozent der Schweizer Bevölkerung bewusst auf Nachrichten. Ein Plus von drei Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahr. Doch was steckt hinter der wachsenden Medienmüdigkeit?

In der neuen Durchblick-Folge spricht Olivia Ruffiner mit Carmen Zahn, Professorin an der Fachhochschule Nordwestschweiz, über die psychologischen Gründe hinter dieser Entwicklung. Zahn erklärt, dass viele Menschen aus Selbstschutz oder Überforderung abschalten. Gleichzeitig vertrauten jüngere Generationen immer stärker Social Media als Nachrichtenquellen.

Was bedeutet diese Entwicklung für unser Weltbild und die Demokratie? Und wie können wir lernen, Informationen von Tiktok und Co. kritisch zu hinterfragen? Antworten gibt es in der aktuellen Podcast-Folge.