Wie VR-Brillen bei Flugangst helfen

Angstfrei fliegen – für viele ein Traum. Doch was, wenn eine VR-Brille zur Lösung wird? In dieser «Durchblick»-Folge spricht Moderatorin Sina Albisetti mit Psychologin Milena Ritter über Virtual-Reality-Therapie bei Flugangst.

Schweissnasse Hände vor dem Boarding? Flugangst betrifft viele – aber Hilfe naht aus der virtuellen Welt. Milena Ritter, Psychologin und Leiterin der Tagesklinik Hybrid an der Klinik Sonnenhalde in Riehen BS, erklärt in dieser Folge, wie VR-Brillen in der Angsttherapie eingesetzt werden und warum sie neue Hoffnung für Betroffene bringen.