Psychologe erklärt Trance
«Wenn Musik Körper und Kopf synchronisiert»

Morgen tanzt Zürich im Takt der Street Parade – aber was passiert dabei eigentlich in unseren Köpfen und Körpern? Psychologe Wolfgang Tschacher erklärt, wie Rhythmus, Wiederholung und gemeinsames Tanzen eine kollektive Ekstase auslösen.
Fabio Schmid und Jasmin Wernli
In dieser Folge spricht Fabio Schmid mit dem Psychologen Wolfgang Tschacher darüber, warum Livemusik Menschen oft in einen tranceähnlichen Zustand versetzt – wie an der 32. Street Parade in Zürich. Der Podcast-Host und sein Gast beleuchten die Rolle von Beat, Rhythmus, Wiederholung, Lautstärke und gemeinsamer Bewegung. Tschacher erklärt, wie Synchronie zwischen Körper, Herzschlag und Musik entsteht, warum dies prosoziale Effekte hat und was Hormone wie Oxytocin und Dopamin damit zu tun haben.

«Durchblick» wird unterstützt durch die Gebert Rüf Stiftung

Wissenschaft geht uns alle an, sie erreicht aber nur einen Teil der Öffentlichkeit. Darum setzt sich die Gebert Rüf Stiftung dafür ein, Wissenschaft mit Unterhaltung zu verknüpfen und für ein breites Publikum zugänglich zu machen. Mit dem Programm «Scientainment» fördert sie neue Erzählformate, denen es gelingt, für das Alltagsleben der Menschen relevante Themen möglichst niederschwellig, attraktiv und wirkungsvoll zu kommunizieren – so, wie das der «Durchblick» macht.

