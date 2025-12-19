DE
Psychoanalytikerin gibt Tipps
So klappts mit den Neujahrsvorsätzen

Mehr Sport, weniger rauchen, gesünder essen. Neujahrsvorsätze sind schnell gemacht, doch selten umgesetzt. Warum fällt es uns so schwer, neue Gewohnheiten zu entwickeln? Im «Durchblick» erklärt Psychoanalytikerin Maja Storch, wie Vorsätze zu Erfolgsgeschichten werden.
Sina AlbisettiHost & Production Lead Video & Journalistin
In dieser Folge spricht «Durchblick»-Host Sina Albisetti mit Maja Storch. Sie ist Psychoanalytikerin, Autorin und hat zusammen mit Frank Krause für die Universität Zürich das «Zürcher Ressource Modell» entwickelt - ein Selbstmanagement-Training, das mit wissenschaftlichen Techniken hilft, Intentionen in die Tat umzusetzen.

Dreimal wöchentlich eine neue Folge «Durchblick» – jetzt hören und abonnieren auf allen gängigen Podcast-Plattformen.

«Durchblick» wird unterstützt durch die Gebert Rüf Stiftung

Wissenschaft geht uns alle an, sie erreicht aber nur einen Teil der Öffentlichkeit. Darum setzt sich die Gebert Rüf Stiftung dafür ein, Wissenschaft mit Unterhaltung zu verknüpfen und für ein breites Publikum zugänglich zu machen. Mit dem Programm «Scientainment» fördert sie neue Erzählformate, denen es gelingt, für das Alltagsleben der Menschen relevante Themen möglichst niederschwellig, attraktiv und wirkungsvoll zu kommunizieren – so, wie das der «Durchblick» macht.

