DE
FR
Abonnieren

Psychiaterin zu Phobien
«Angst ist eine alte und starke Emotion»

Der Oktober ist der Gruselmonat schlechthin. Während die einen Horrorfilme reinziehen, leiden andere unter Spinnen- und Schlangenattrappen. Phobien können extreme Reaktionen hervorrufen. Was kann man machen, damit eine solche Angst nicht das ganze Leben einnimmt?
Publiziert: 17:51 Uhr
Teilen
Anhören
Kommentieren
RMS_Portrait_AUTOR_484.JPG
Sina_Albisetti_Production LEad Video_RMS_1-Bearbeitet.jpg
Olivia Ruffiner und Sina Albisetti
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.

Jetzt wird's gruslig! Netflix hebt seine Halloween-Klassiker hervor und Schaufenster in den Städten rüsten auf. Mit dabei: Kürbisse, Masken und auch Spinnen. Manchen läuft es nur schon beim Wort «Spinne» oder «Schlange» kalt den Rücken herunter. Anderen ergeht es noch schlimmer: Sie leben mit einer Phobie. 

Was löst Phobien aus? Wieso beziehen sich diese manchmal auf so konkrete Dinge wie Spinnen und wie kann man das therapieren? Darüber spricht Moderatorin Sina Albisetti mit Stefanie Arnold. Sie ist Doktorandin am Institut für klinische Psychologie und Psychotherapie der Universität Bern.

Jeden Tag eine neue Folge «Durchblick» – jetzt hören und abonnieren auf allen gängigen Podcast-Plattformen.

«Durchblick» wird unterstützt durch die Gebert Rüf Stiftung

Wissenschaft geht uns alle an, sie erreicht aber nur einen Teil der Öffentlichkeit. Darum setzt sich die Gebert Rüf Stiftung dafür ein, Wissenschaft mit Unterhaltung zu verknüpfen und für ein breites Publikum zugänglich zu machen. Mit dem Programm «Scientainment» fördert sie neue Erzählformate, denen es gelingt, für das Alltagsleben der Menschen relevante Themen möglichst niederschwellig, attraktiv und wirkungsvoll zu kommunizieren – so, wie das der «Durchblick» macht.

Wissenschaft geht uns alle an, sie erreicht aber nur einen Teil der Öffentlichkeit. Darum setzt sich die Gebert Rüf Stiftung dafür ein, Wissenschaft mit Unterhaltung zu verknüpfen und für ein breites Publikum zugänglich zu machen. Mit dem Programm «Scientainment» fördert sie neue Erzählformate, denen es gelingt, für das Alltagsleben der Menschen relevante Themen möglichst niederschwellig, attraktiv und wirkungsvoll zu kommunizieren – so, wie das der «Durchblick» macht.

Mehr zu «Scientainment»
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen