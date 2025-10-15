Aldi senkt den Brotpreis auf 99 Rappen. Warum Preise so stark fallen, welche Strategien dahinterstecken und was das für Markt und Handwerk bedeutet, erklärt Nina Heim, Expertin für Preisgestaltung und Konsumentenverhalten an der ZHAW.

Aldi senkt den Brotpreis auf 99 Rappen. Für Konsumentinnen und Konsumenten ein Schnäppchen – für traditionelle Bäckereien ein Schock. Welche wirtschaftlichen und strategischen Hintergründe stecken dahinter? Und welche Folgen haben solche Preisschlachten für den Markt und das Handwerk?

In dieser Folge beantwortet Nina Heim, Expertin für Preisgestaltung und Konsumentenverhalten an der ZHAW, diese Fragen.

