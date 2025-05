Der Gaza-Krieg erschüttert die Welt – doch die Schweiz hält sich auffällig zurück. Warum bleibt der Bundesrat trotz Hungersnot und internationalem Druck so zögerlich? Politikwissenschaftler Laurent Goetschel ordnet ein.

«Die Schweizer Neutralität darf in diesem Konflikt keine Ausrede sein»

Darum gehts Weltweite Empörung wegen der humanitären Krise – Frage nach Völkermord.

Bundesrat Cassis warnt vor Hungersnot, verweigert aber Unterstützung für internationalen Hilfsaufruf.

17 EU-Staaten stimmen für Überprüfung der Beziehungen zu Israel.

Der Gaza-Krieg sorgt weltweit für Entsetzen – wegen der katastrophalen humanitären Lage und der Frage, ob sich hier ein Völkermord abzeichnet. Während viele westliche Staaten klare Zeichen setzen, bleibt die Schweiz erstaunlich still. Bundesrat Ignazio Cassis warnt zwar vor einer Hungersnot, verweigert aber die Unterstützung internationaler Hilfsaufrufe. Warum hält sich die offizielle Schweiz so bedeckt und wie passt das zur humanitären Tradition des Landes? In dieser Folge spricht Fabio Schmid mit dem Politikwissenschaftler Laurent Goetschel über Neutralität, Verantwortung und das politische Schweigen der Schweiz.