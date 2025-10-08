Frankreich steckt in einer Politkrise. Die Regierung ist gespalten und Präsident Emmanuel Macron (47) steht ohne Premierminister da. Was bedeutet das für Europa und die Schweiz? Antworten im Podcast.

Der französische Präsident Emmanuel Macron (47) steht vor einer Herausforderung. Foto: IMAGO/ABACAPRESS

Mit Sébastien Lecornu (39) tritt in Frankreich der fünfte Premierminister in drei Jahren zurück. Der Grund: Die Parteien in der Regierung werden sich bei der Verteilung im Haushaltsbudget nicht einig. Frankreich befindet sich nun in einer politischen Krise, die vor allem Präsident Emmanuel Macron (47) massiv unter Druck setzt.

Welche Folgen hat die Krise in einer der wichtigsten EU-Grossmächte für die Schweiz und Europa? Das beantwortet uns heute Remo Reginold, Politikwissenschafter und Präsident des Swiss Institute for Global Affairs.

