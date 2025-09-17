Die Forschung zum Plastikabbau durch Pilze und Bakterien macht Fortschritte. Wissenschaftler suchen nach effizienten Enzymen, die verschiedene Plastikarten abbauen können. Bis zur praktischen Anwendung im Haushalt ist es jedoch noch ein weiter Weg.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Ein unscheinbarer Pilz aus den Schweizer Alpen sorgt für Furore in der Wissenschaft. Forscher der Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft WSL haben den sogenannten «Superpilz 943» entdeckt, der das Potenzial hat, unser globales Plastikproblem zu lösen. Aber was kann dieser Pilz wirklich? Und wie weit sind die Forscher?

Obwohl die Entdeckung ein Meilenstein ist, ist eine Lösung für zu Hause noch Zukunftsmusik. Aber die Vision ist klar: Enzyme sollen Plastik in seine Grundbausteine zerlegen. Wie genau das gehen soll und welche Hürden die Forschung noch nehmen muss, erklärt Projektleiterin Anja Werz in der neusten Folge des «Durchblick».

Jeden Tag eine neue Folge «Durchblick» – jetzt hören und abonnieren auf allen gängigen Podcast-Plattformen.