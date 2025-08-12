In der Nacht vom 12. auf den 13. August verwandelt sich der Himmel in eine Bühne für eines der schönsten Naturschauspiele des Jahres – den Perseiden-Schauer. Astrophysikerin Kathrin Altwegg erklärt, woher die Sternschnuppen kommen und wie man sie am besten beobachtet.

Sabine Styger Produzentin Podcast

Die Perseiden sind Überreste des Kometen 109P/Swift-Tuttle, der alle 133 Jahre der Sonne nahekommt und dabei Eis- und Staubpartikel hinterlässt. Jedes Jahr im August kreuzt die Erde diese Staubspur, was zu einem beeindruckenden Sternschnuppenregen führt. In der Nacht vom 12. auf den 13. August ist der Höhepunkt zu sehen – dieses Jahr am besten in den frühen Morgenstunden nach Monduntergang. Kathrin Altwegg räumt mit Wunsch-Mythen auf und erklärt, warum uns der Komet nicht gefährlich werden kann.