Pädagogik-Professor zur Berufswahl «Erste Berufswahl ist meistens nicht die fürs Leben»

In dieser Woche haben rund 55'000 Jugendliche in der Schweiz ihre Berufslehre begonnen. Doch jede vierte Lehre wird vorzeitig abgebrochen. Ein Experte erläutert die Gründe und Herausforderungen beim Übergang von der Schule in die Berufswelt.

Publiziert: 17:02 Uhr | Aktualisiert: vor 15 Minuten