Warum bringt der Black Friday unser Gehirn in Alarmbereitschaft? Neuromarketing-Experte Philipp Zutt zeigt, wie clever gesetzte Trigger uns zu schnellen, oft unlogischen Käufen verleiten. Und er erklärt, wie wir morgen trotz Rabattregen rational bleiben.

Fabio Schmid Creative Videoproducer

Neuromarketing-Experte Philipp Zutt erklärt, wie unsere älteren Hirnsysteme an Aktionstagen die Kontrolle übernehmen, warum Rabattschilder wie psychologische Nadelstiche wirken und wie wir trotzdem einen kühlen Kopf bewahren können. Dazu verrät er, welche Marketingtricks unsere Schwächen gezielt ausnutzen und wie wir uns davor schützen.

