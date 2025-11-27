Neuromarketing-Experte Philipp Zutt erklärt, wie unsere älteren Hirnsysteme an Aktionstagen die Kontrolle übernehmen, warum Rabattschilder wie psychologische Nadelstiche wirken und wie wir trotzdem einen kühlen Kopf bewahren können. Dazu verrät er, welche Marketingtricks unsere Schwächen gezielt ausnutzen und wie wir uns davor schützen.
Wissenschaft geht uns alle an, sie erreicht aber nur einen Teil der Öffentlichkeit. Darum setzt sich die Gebert Rüf Stiftung dafür ein, Wissenschaft mit Unterhaltung zu verknüpfen und für ein breites Publikum zugänglich zu machen. Mit dem Programm «Scientainment» fördert sie neue Erzählformate, denen es gelingt, für das Alltagsleben der Menschen relevante Themen möglichst niederschwellig, attraktiv und wirkungsvoll zu kommunizieren – so, wie das der «Durchblick» macht.
