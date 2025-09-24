Im Podcast «Durchlblick» spricht Russland-Experte Ulrich Schmid über die russischen Provokationen im NATO-Gebiet und Trumps überraschende Kehrtwende. Er ordnet ein, wie die neue Position Trumps zu lesen ist und wie wahrscheinlich ein Krieg in Europa ist.

Sina Albisetti Host & Production Lead Video & Journalistin

Donald Trump sorgt mit überraschend klaren Worten zur Ukraine für Aufsehen. Nach einem Treffen mit Präsident Selenski stellt er sich öffentlich hinter Kiew und die NATO. Ein Kurswechsel, der viele überrascht. Doch wie glaubwürdig ist diese Kehrtwende wirklich? Und welche Folgen hätte sie für die Sicherheit Europas? Im Gespräch mit Osteuropa-Experte Ulrich Schmid geht es um Trumps Rolle als möglicher Vermittler, die Stabilität des transatlantischen Bündnisses und die Frage, ob ein Krieg in Europa tatsächlich wieder im Bereich des Möglichen liegt.

«Durchblick» wird unterstützt durch die Gebert Rüf Stiftung Wissenschaft geht uns alle an, sie erreicht aber nur einen Teil der Öffentlichkeit. Darum setzt sich die Gebert Rüf Stiftung dafür ein, Wissenschaft mit Unterhaltung zu verknüpfen und für ein breites Publikum zugänglich zu machen. Mit dem Programm «Scientainment» fördert sie neue Erzählformate, denen es gelingt, für das Alltagsleben der Menschen relevante Themen möglichst niederschwellig, attraktiv und wirkungsvoll zu kommunizieren – so, wie das der «Durchblick» macht.