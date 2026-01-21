Im Podcast spricht der Militär-Experte Marcel Berni über Donald Trumps erneutes Interesse an Grönland. Das Argument der nationalen Sicherheit hält er für vorgeschoben, da die USA dort bereits umfassende militärische Rechte haben. In Wahrheit gehe es Trump um Macht, Prestige und sein Ego. Eine Übernahme Grönlands sei völkerrechtlich ausgeschlossen und militärisch kaum realistisch.
Wissenschaft geht uns alle an, sie erreicht aber nur einen Teil der Öffentlichkeit. Darum setzt sich die Gebert Rüf Stiftung dafür ein, Wissenschaft mit Unterhaltung zu verknüpfen und für ein breites Publikum zugänglich zu machen. Mit dem Programm «Scientainment» fördert sie neue Erzählformate, denen es gelingt, für das Alltagsleben der Menschen relevante Themen möglichst niederschwellig, attraktiv und wirkungsvoll zu kommunizieren – so, wie das der «Durchblick» macht.
