Militär-Experte Marcel Berni erklärt, warum Trumps Drohungen rund um Grönland brandgefährlich sind und wie im schlimmsten Fall eine militärische Konfrontation zwischen europäischen und amerikanischen Nato-Truppen drohen könnte.

Im Podcast spricht der Militär-Experte Marcel Berni über Donald Trumps erneutes Interesse an Grönland. Das Argument der nationalen Sicherheit hält er für vorgeschoben, da die USA dort bereits umfassende militärische Rechte haben. In Wahrheit gehe es Trump um Macht, Prestige und sein Ego. Eine Übernahme Grönlands sei völkerrechtlich ausgeschlossen und militärisch kaum realistisch.

