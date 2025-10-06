Velos, E-Bikes, E-Scooter: die Städte bieten heute viele Optionen. Doch während das E-Bike boomt, bleibt der E-Scooter umstritten. Verkehrspsychologe Gianclaudio Casutt erklärt im Podcast «Durchblick», warum Gewohnheiten so stark sind, weshalb Abstell-Chaos bei den E-Scooter für Frust sorgt und ob strengere Regeln zu mehr Akzeptanz führen könnten.
Wissenschaft geht uns alle an, sie erreicht aber nur einen Teil der Öffentlichkeit. Darum setzt sich die Gebert Rüf Stiftung dafür ein, Wissenschaft mit Unterhaltung zu verknüpfen und für ein breites Publikum zugänglich zu machen. Mit dem Programm «Scientainment» fördert sie neue Erzählformate, denen es gelingt, für das Alltagsleben der Menschen relevante Themen möglichst niederschwellig, attraktiv und wirkungsvoll zu kommunizieren – so, wie das der «Durchblick» macht.
