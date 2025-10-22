Nur noch ein paar Mal schlafen und dann steht für die drei Frauen hinter «Zivadiliring» ihr bisher grösster Auftritt an. Eine Medienwissenschafterin ordnet das Podcast-Phänomen ein.

Sina Albisetti Host & Production Lead Video & Journalistin

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Drei Frauen treffen sich zum Quatschen. Eine ganz alltägliche Situation, wenn sie nicht im ausverkauften Hallenstadion auf der Bühne sitzen würden. «Zivadiliring», das sind Gülsha Adilji, Yvonne Eisenring und Maja Zivadinovic, haben etwas geschafft, das noch kein Podcast-Format und keine Schweizer Frauengruppe gelungen ist. Das Hallenstadion war innert zehn Tagen ausverkauft.

Wieso packen solche Gesprächsformate so viele Hörerinnen und Hörer? Sind Podcasterinnen und Podcaster die neuen Rockstars? Diese und andere Fragen beantwortet Medienwissenschaftlerin Nadine Klopfenstein in dieser Folge mit Moderatorin Sina Albisetti.

Jeden Tag eine neue Folge «Durchblick» – jetzt hören und abonnieren auf allen gängigen Podcast-Plattformen.