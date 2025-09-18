Mehrere Führungswechsel, Kritik aus Konsumentenkreisen und Druck von Investoren: Nestlé steht vor mehreren Herausforderungen. Wie ein Unternehmen dem standhalten kann, hörst du im Podcast «Durchblick».

Beim Lebensmittelgiganten Nestlé rumort es. Nach drei Führungswechseln innert eines Jahres kämpft der Schweizer Lebensmittelgigant nun mit einem zunehmenden Vertrauensverlust bei den Investoren. Bei den Konsumentinnen und Konsumenten zeigt sich schon länger ein Graben im Kaufverhalten: Die einen kaufen einfach, was sie mögen, die anderen verzichten gezielt auf Nestlé-Produkte und wieder andere wissen gar nicht, was Nestlé alles produziert.

Wie geht man mit einer solchen Krise auf mehreren Ebenen um? Das erzählt Frank Hannich der Moderatorin Sina Albisetti in dieser Folge von «Durchblick». Er ist Professor am Institut für Marketing Management der ZHAW School of Management and Law.

