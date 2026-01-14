Lawinen sind unberechenbar selbst für erfahrene Wintersportler. Diese Folge beleuchtet, warum gute Vorbereitung wichtig ist und weshalb im freien Gelände immer ein Restrisiko bleibt.

Fabio Schmid Creative Videoproducer

Der Tod des Schweizer Snowboard-Olympiamedaillengewinners Ueli Kestenholz (†50) bei einem Lawinenunglück macht deutlich, wie real und unberechenbar die Gefahren im freien Gelände sind. In dieser Durchblick-Folge ordnet Lawinen-Experte Thomas Stucki ein, was Lawinenberichte leisten, welche Geländeformen besonders gefährlich sind und worauf es bei Planung, Beobachtung vor Ort und Verhalten im Gelände ankommt.

