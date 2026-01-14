DE
Lawinen-Prognostiker erklärt
Auch bei guter Vorbereitung bleibt ein Restrisiko

Lawinen sind unberechenbar selbst für erfahrene Wintersportler. Diese Folge beleuchtet, warum gute Vorbereitung wichtig ist und weshalb im freien Gelände immer ein Restrisiko bleibt.
Publiziert: vor 37 Minuten
|
Aktualisiert: vor 36 Minuten
Der Tod des Schweizer Snowboard-Olympiamedaillengewinners Ueli Kestenholz (†50) bei einem Lawinenunglück macht deutlich, wie real und unberechenbar die Gefahren im freien Gelände sind. In dieser Durchblick-Folge ordnet Lawinen-Experte Thomas Stucki ein, was Lawinenberichte leisten, welche Geländeformen besonders gefährlich sind und worauf es bei Planung, Beobachtung vor Ort und Verhalten im Gelände ankommt.

Dreimal wöchentlich eine neue Folge «Durchblick» – jetzt hören und abonnieren auf allen gängigen Podcast-Plattformen.

«Durchblick» wird unterstützt durch die Gebert Rüf Stiftung

Wissenschaft geht uns alle an, sie erreicht aber nur einen Teil der Öffentlichkeit. Darum setzt sich die Gebert Rüf Stiftung dafür ein, Wissenschaft mit Unterhaltung zu verknüpfen und für ein breites Publikum zugänglich zu machen. Mit dem Programm «Scientainment» fördert sie neue Erzählformate, denen es gelingt, für das Alltagsleben der Menschen relevante Themen möglichst niederschwellig, attraktiv und wirkungsvoll zu kommunizieren – so, wie das der «Durchblick» macht.

