Kunsthistoriker prangert an
»Das Sicherheitsniveau ist nicht so gut wie es sein sollte»

Am Sonntag stahlen Kunstdiebe im weltberühmten Louvre wertvollen Schmuck: 8 Stücke aus Napoleons Sammlung. Kunsthistoriker Oliver Class erklärt im Podcast «Durchblick», warum die Kronjuwelen wohl verloren sind und kritisiert die glamouröse Wahrnehmung solcher Raubfälle.
Publiziert: 16:36 Uhr
Aktualisiert: 16:49 Uhr
In dieser Folge erklärt Kunsthistoriker Oliver Class Sabine Styger, warum solche Raubüberfälle, wie die auf den Louvre in Paris, keine Einzelfälle sind und warum Europa zu wenig auf seine Kunstsammlungen aufpasst.

«Durchblick» wird unterstützt durch die Gebert Rüf Stiftung

Wissenschaft geht uns alle an, sie erreicht aber nur einen Teil der Öffentlichkeit. Darum setzt sich die Gebert Rüf Stiftung dafür ein, Wissenschaft mit Unterhaltung zu verknüpfen und für ein breites Publikum zugänglich zu machen. Mit dem Programm «Scientainment» fördert sie neue Erzählformate, denen es gelingt, für das Alltagsleben der Menschen relevante Themen möglichst niederschwellig, attraktiv und wirkungsvoll zu kommunizieren – so, wie das der «Durchblick» macht.

