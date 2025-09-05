DE
Kosovaren in der Schweiz
«Migration bietet ganz viele Chancen»

Wenn die Schweiz heuten Abend im WM-Qualispiel gegen den Kosovo spielt, jubeln viele doppelt – und fühlen sich doch zerrissen. Für junge Kosovaren in der Schweiz ist es mehr als nur Fussball: Es geht um Identität, Zugehörigkeit und das Aufwachsen zwischen zwei Welten.
Publiziert: vor 15 Minuten
Aktualisiert: vor 4 Minuten
In dieser Folge redet Blick-Redaktorin Jasmin Wernli mit Janine Dahinden. Sie ist Migrationsforscherin an der Uni Neuchâtel.
Es geht um Integration, Toleranz, Fremdenfeindlichkeit und die Suche nach der eigenen Identität.

«Durchblick» wird unterstützt durch die Gebert Rüf Stiftung

Wissenschaft geht uns alle an, sie erreicht aber nur einen Teil der Öffentlichkeit. Darum setzt sich die Gebert Rüf Stiftung dafür ein, Wissenschaft mit Unterhaltung zu verknüpfen und für ein breites Publikum zugänglich zu machen. Mit dem Programm «Scientainment» fördert sie neue Erzählformate, denen es gelingt, für das Alltagsleben der Menschen relevante Themen möglichst niederschwellig, attraktiv und wirkungsvoll zu kommunizieren – so, wie das der «Durchblick» macht.

