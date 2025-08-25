Das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest in Mollis steht bevor. 350'000 Besucher werden erwartet, doch die Wetterprognose sorgt für Spannung. Trotz angekündigtem Wettereinbruch gibt es Hoffnung auf gute Bedingungen.

Sabine Styger Produzentin Podcast

Das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest im Glarnerland rückt näher. Am kommenden Wochenende werden in Mollis 350'000 Besucherinnen und Besucher erwartet. Damit verbunden bei vielen die bange Frage, wie das Wetter wird. Die Befürchtung ist gross, dass der Schwingerkönig im Regen gekürt wird.

Gemäss Meteorologe Roger Perret von Meteo News sind die Aussichten trotz eines angekündigten Wettereinbruchs am Donnerstag gar nicht so schlecht.

Eine ausführliche Prognose wagt er im Wissenspodcast «Durchblick».