DE
FR
Abonnieren

Königskrönung im Trockenen?
«Die Aussichten für das ESAF sind besser als gedacht»

Das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest in Mollis steht bevor. 350'000 Besucher werden erwartet, doch die Wetterprognose sorgt für Spannung. Trotz angekündigtem Wettereinbruch gibt es Hoffnung auf gute Bedingungen.
Publiziert: 17:56 Uhr
Teilen
Anhören
Kommentieren
BlickMitarbeiter37.JPG
Sabine StygerProduzentin Podcast
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.

Das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest im Glarnerland rückt näher. Am kommenden Wochenende werden in Mollis 350'000 Besucherinnen und Besucher erwartet. Damit verbunden bei vielen die bange Frage, wie das Wetter wird. Die Befürchtung ist gross, dass der Schwingerkönig im Regen gekürt wird.

Gemäss Meteorologe Roger Perret von Meteo News sind die Aussichten trotz eines angekündigten Wettereinbruchs am Donnerstag gar nicht so schlecht.

Eine ausführliche Prognose wagt er im Wissenspodcast «Durchblick».

«Durchblick» wird unterstützt durch die Gebert Rüf Stiftung

Wissenschaft geht uns alle an, sie erreicht aber nur einen Teil der Öffentlichkeit. Darum setzt sich die Gebert Rüf Stiftung dafür ein, Wissenschaft mit Unterhaltung zu verknüpfen und für ein breites Publikum zugänglich zu machen. Mit dem Programm «Scientainment» fördert sie neue Erzählformate, denen es gelingt, für das Alltagsleben der Menschen relevante Themen möglichst niederschwellig, attraktiv und wirkungsvoll zu kommunizieren – so, wie das der «Durchblick» macht.

Wissenschaft geht uns alle an, sie erreicht aber nur einen Teil der Öffentlichkeit. Darum setzt sich die Gebert Rüf Stiftung dafür ein, Wissenschaft mit Unterhaltung zu verknüpfen und für ein breites Publikum zugänglich zu machen. Mit dem Programm «Scientainment» fördert sie neue Erzählformate, denen es gelingt, für das Alltagsleben der Menschen relevante Themen möglichst niederschwellig, attraktiv und wirkungsvoll zu kommunizieren – so, wie das der «Durchblick» macht.

Mehr zu «Scientainment»
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen