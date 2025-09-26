DE
Kinoverbands-Präsidentin
«Wir sind schon mehr als einmal totgesprochen worden»

Stirbt das Kino aus – oder erlebt es gerade ein Comeback? Wir sprechen mit Edna Epelbaum, Präsidentin des Schweizerischen Kino-Verbandes, über die Magie und die Herausforderungen der grossen Leinwand.
Publiziert: vor 23 Minuten
Aktualisiert: vor 20 Minuten
Fabio SchmidCreative Videoproducer
Streaming ist überall, doch kann das die Magie eines echten Kinobesuchs ersetzen? In dieser Folge sprechen wir mit Edna Epelbaum, Präsidentin des Schweizerischen Kino-Verbandes, über die Zukunft des Kinos in der Schweiz. Wir werfen einen Blick auf Besucherzahlen, die Dominanz von Sequels und Remakes, aber auch auf Chancen, originelle Filme und besondere Festivals, die das Kino lebendig halten.

Wissenschaft geht uns alle an, sie erreicht aber nur einen Teil der Öffentlichkeit. Darum setzt sich die Gebert Rüf Stiftung dafür ein, Wissenschaft mit Unterhaltung zu verknüpfen und für ein breites Publikum zugänglich zu machen. Mit dem Programm «Scientainment» fördert sie neue Erzählformate, denen es gelingt, für das Alltagsleben der Menschen relevante Themen möglichst niederschwellig, attraktiv und wirkungsvoll zu kommunizieren – so, wie das der «Durchblick» macht.

