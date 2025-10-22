Der KI-Boom sorgt für Turbulenzen an den Börsen. Viele warnen vor einer Blase, ähnlich der Dotcom-Blase der 90er-Jahre. Markus Diem Meier, Chefredaktor der «Handelszeitung» und Makroökonom, erklärt im «Durchblick» Risiken – und Parallelen zu früheren Börsenkrisen.

Für viele ist klar: Die KI wird die Wirtschaft fundamental verändern. Und es werden noch nie dagewesene Gewinne erwartet. Allerdings besteht damit auch ein grosses Risiko. Die Angst, dass eine mögliche KI-Blase platzt, ist da und weckt Erinnerungen an die Dotcom-Blase, die im Jahr 2000 platzte. Markus Diem Meier, Chefredaktor der «Handelszeitung» und Makroökonom, erklärt im täglichen Wissenschaftspodcast «Durchblick», was Anleger aus vergangenen Krisen lernen sollten.

