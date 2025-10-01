Antibiotika-Resistenzen sind eine weltweite Bedrohung. Wenn wir nicht gegensteuern, könnten im Jahr 2050 bis zu 10 Millionen Menschen an resistenten Erregern sterben. Und die widerstandsfähigen Keime sind laut Zahlen des Bundes auch in der Schweiz auf dem Vormarsch.

Sina Albisetti Host & Production Lead Video & Journalistin

Du hast eine Blasenentzündung, gehst zum Arzt, bekommst Antibiotika verschrieben. Doch dieses schlägt nicht an. Dein Gesundheitszustand verschlechtert sich nur noch mehr – ein Horror-Szenario, das aber leider immer häufiger vorkommt.

«Antibiotika-Resistenzen sind eines der ganz grossen Probleme auf der Welt», warnt der renommierte Infektiologe Manuel Battegay in der aktuellen «Durchblick»-Folge. Im Gespräch mit Moderatorin Sina Albisetti erklärt der Spezialist für Infektionskrankheiten, was zu tun ist, wenn ein Antibiotikum nicht mehr wirkt und erzählt, welche Alternativen in der Forschung mithilfe von KI in Entwicklung sind.

