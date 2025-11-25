Dr. Urs Steiner erklärt, wie die Nobelpreis-prämierte Forschung unser Verständnis des Immunsystems revolutioniert und warum regulatorische T-Zellen eine Schlüsselrolle in Autoimmunität, Transplantation und Krebstherapie spielen.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Dr. Urs Steiner, leitender Arzt der klinischen translationalen Immunologie am Inselspital Bern, erklärt, weshalb das Immunsystem manchmal körpereigene Zellen angreift und wie dadurch Autoimmunerkrankungen entstehen. Im Fokus steht die mit dem Nobelpreis gekrönte Entdeckung der regulatorischen T-Zellen, die für die Aufrechterhaltung der Immuntoleranz entscheidend sind. Steiner zeigt auf, wie diese Erkenntnisse neue Therapien für Autoimmunkrankheiten, Transplantationen und Typ-1-Diabetes vorantreiben und welche Rolle T-Zellen in modernen Krebsimmuntherapien spielen.

Dreimal wöchentlich eine neue Folge «Durchblick» – jetzt hören und abonnieren auf allen gängigen Podcast-Plattformen.