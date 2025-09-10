Die Anzahl der leeren Wohnungen in der Schweiz ist so tief wie seit 12 Jahren nicht mehr. Viele flüchten aus den Grosszentren und Städten. Welche Massnahmen müsste man jetzt ergreifen, damit wir in zehn Jahren nicht an unsere Grenze kommen? Antworten im Podcast.

Fabio Schmid Creative Videoproducer

48’455 – die Zahl mag gross wirken, ist aber tatsächlich so klein wie seit 12 Jahren nicht mehr. Es geht um die frei verfügbaren Wohnungen in der Schweiz. Der Leerstand ist mit 1 Prozent so tief wie schon lange nicht mehr. Das Immobilienberatungszentrum IAZI spricht von einer «Wohnungsnot per Definition». Aber warum spitzt sich der Wohnungsmarkt immer weiter zu? Wieso gibt es regional so drastische Unterschiede und was müssten Politik und Gesellschaft jetzt unternehmen, damit wir in zehn Jahren nicht an unsere Grenze kommen? Diese und weitere Fragen bespricht Moderator Fabio Schmid mit dem Immobilienexperten Donato Scognamiglio von IAZI.

