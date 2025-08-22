DE
Historiker erklärt
«40 Prozent der Streiks in der Schweiz sind erfolgreich»

Am Flughafen Zürich sorgt ein Streik des Bodenpersonals für Verspätungen und Unruhe. Historiker Christian Koller erklärt, warum Arbeitskämpfe in der Schweiz selten, aber oft effektiv sind.
Publiziert: 15:17 Uhr
Fabio Schmid und Jasmin Wernli
Immer wieder kommt es an Flughäfen zu Streiks des Bodenpersonals. Christian Koller, Historiker und Direktor des Schweizerischen Sozialarchivs, erklärt, warum Streiks in der Schweiz selten, aber oft sehr wirkungsvoll sind: gut organisiert, verfassungsrechtlich geschützt und mit starker Rolle der Gewerkschaften.

«Durchblick» wird unterstützt durch die Gebert Rüf Stiftung

Wissenschaft geht uns alle an, sie erreicht aber nur einen Teil der Öffentlichkeit. Darum setzt sich die Gebert Rüf Stiftung dafür ein, Wissenschaft mit Unterhaltung zu verknüpfen und für ein breites Publikum zugänglich zu machen. Mit dem Programm «Scientainment» fördert sie neue Erzählformate, denen es gelingt, für das Alltagsleben der Menschen relevante Themen möglichst niederschwellig, attraktiv und wirkungsvoll zu kommunizieren – so, wie das der «Durchblick» macht.

