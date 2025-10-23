DE
Heute wird es stürmisch – Meteorologin warnt
Sturmtief Benjamin bringt heute heftige Winde

Heute wird es stürmisch, das Tief Benjamin walzt mit kräftigen Windböen über das Land. Wie lange das so geht und was die Ursache ist, erklärt Meteorologin Daniela Schmuki im Podcast.
Publiziert: vor 47 Minuten
Aktualisiert: vor 43 Minuten
Sina Albisetti
Die goldigen Herbsttage sind vorbei, es regnet und regnet und regnet wieder in der Schweiz. Das Tief Benjamin hat uns erreicht. Es bläst die Schweiz am Donnerstag mit heftigen Windböen durch. Woher Benjamin kommt, wie lange er bleibt und was du jetzt unternehmen musst, hörst du von Meteorologin Daniela Schmuki in dieser Folge von «Durchblick».

«Durchblick» wird unterstützt durch die Gebert Rüf Stiftung

Wissenschaft geht uns alle an, sie erreicht aber nur einen Teil der Öffentlichkeit. Darum setzt sich die Gebert Rüf Stiftung dafür ein, Wissenschaft mit Unterhaltung zu verknüpfen und für ein breites Publikum zugänglich zu machen. Mit dem Programm «Scientainment» fördert sie neue Erzählformate, denen es gelingt, für das Alltagsleben der Menschen relevante Themen möglichst niederschwellig, attraktiv und wirkungsvoll zu kommunizieren – so, wie das der «Durchblick» macht.

