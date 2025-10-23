Heute wird es stürmisch, das Tief Benjamin walzt mit kräftigen Windböen über das Land. Wie lange das so geht und was die Ursache ist, erklärt Meteorologin Daniela Schmuki im Podcast.

Sina Albisetti Host & Production Lead Video & Journalistin

Die goldigen Herbsttage sind vorbei, es regnet und regnet und regnet wieder in der Schweiz. Das Tief Benjamin hat uns erreicht. Es bläst die Schweiz am Donnerstag mit heftigen Windböen durch. Woher Benjamin kommt, wie lange er bleibt und was du jetzt unternehmen musst, hörst du von Meteorologin Daniela Schmuki in dieser Folge von «Durchblick».

