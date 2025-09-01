DE
Grosse Hoffnung gegen Organmangel
«Transplantationen von Tier zu Mensch schon sehr erfolgreich»

In der Schweiz warten über 1'200 Menschen auf ein Spenderorgan. Die sogenannte Xenotransplantation könnte die Lösung sein. Schon einige Schweineorgane können erfolgreich transplantiert werden. Doch die grosse Herausforderung: Abstossungsreaktionen und Virenübertragung.
Publiziert: 17:20 Uhr
Jasmin WernliProjektleiterin Formate RMS
In dieser Folge spricht Sabine Styger über das Thema Xenotransplantation mit Jörg Seebach. Er ist Professor an der Universität Genf, Forscher und ist klinisch auf dem Gebiet der Xenotransplantation tätig.

«Durchblick» wird unterstützt durch die Gebert Rüf Stiftung

Wissenschaft geht uns alle an, sie erreicht aber nur einen Teil der Öffentlichkeit. Darum setzt sich die Gebert Rüf Stiftung dafür ein, Wissenschaft mit Unterhaltung zu verknüpfen und für ein breites Publikum zugänglich zu machen. Mit dem Programm «Scientainment» fördert sie neue Erzählformate, denen es gelingt, für das Alltagsleben der Menschen relevante Themen möglichst niederschwellig, attraktiv und wirkungsvoll zu kommunizieren – so, wie das der «Durchblick» macht.

Mehr zu «Scientainment»
