Goldfieber in der Schweiz
«Langfristig wird der Goldpreis weiter steigen»

Gold boomt: Das Goldvreneli glänzt wie nie, der Preis schoss von 20 auf 600 Franken. ZKB-Experte Simon Lustenberger erklärt im Podcast, weshalb Gold alle Rekorde knackt, gibt Anlageprognosen und zeigt, weshalb auch Silber und Platin profitieren.
Publiziert: 19:44 Uhr
Sereina Tanner und Sina Albisetti

Vorbei sind die Zeiten, in denen das Goldvreneli als langweilige Anlage galt. Aktuell wird das Edelmetall als neuer Bitcoin gehandelt, denn der Goldpreis erreicht nie dagewesene Höhen. Simon Lustenberger, Investment-Experte der ZKB, erklärt in der neusten Folge des Podcasts «Durchblick», warum es sich trotzdem noch lohnt, mehr Gold zu kaufen, und warum es auch attraktiv sein kann, in andere Edelmetalle wie Silber oder Platin zu investieren. 


«Durchblick» wird unterstützt durch die Gebert Rüf Stiftung

Wissenschaft geht uns alle an, sie erreicht aber nur einen Teil der Öffentlichkeit. Darum setzt sich die Gebert Rüf Stiftung dafür ein, Wissenschaft mit Unterhaltung zu verknüpfen und für ein breites Publikum zugänglich zu machen. Mit dem Programm «Scientainment» fördert sie neue Erzählformate, denen es gelingt, für das Alltagsleben der Menschen relevante Themen möglichst niederschwellig, attraktiv und wirkungsvoll zu kommunizieren – so, wie das der «Durchblick» macht.

