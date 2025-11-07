Ein Forensischer Psychiater erklärt, worin der Unterschied zwischen Brandstiftung und Pyromanie liegt und wie eine Resozialisierung erfolgreich ist. Er zeigt, warum Verständnis und eine zweite Chance oft mehr bewirken als Verurteilung.

Der Forensische Psychiater Nikolaus Bausch-Becker von der PUK Zürich erklärt, worin der Unterschied zwischen Brandstiftung und Pyromanie liegt – und warum die alte Diagnose kaum noch angewendet wird.

Am Beispiel von Pascal R.*, einem ehemaligen Brandstifter, der heute in der Feuerwehr mitarbeitet, zeigt er, wie Resozialisierung und Verantwortung gelingen können und warum Differenzierung statt Stigmatisierung so wichtig ist.

* Name geändert

