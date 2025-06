Ewiges Wachliegen oder ständiges Aufwachen: Im Sanitas Health Report geben gut 40 beziehungsweise 30 Prozent der Befragten diese Schlafprobleme an. Foto: Getty Images

Wer gestresst ist, schläft in der Regel auch nicht gut. Wie der aktuelle Sanitas Health Report zeigt, fühlt sich knapp ein Drittel der befragten Schweizerinnen und Schweizer heute gestresster als noch vor fünf Jahren. Insbesondere bei jungen Frauen unter 30 Jahren hat die Anzahl der an Stress leidenden Personen stark zugenommen. In dieser Folge spricht Moderatorin Sina Albisetti mit Jens Acker, Chefarzt Klinik für Schlafmedizin Zurzach, über die Auswirkungen von Stress auf den Schlaf – und darüber,wie daraus ein Teufelskreis entstehen kann.

