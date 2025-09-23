Die Krankenkassenprämien steigen erneut deutlich. 4,4 Prozent, um genau zu sein. Warum explodieren die Gesundheitskosten in der Schweiz Jahr für Jahr, und welche Faktoren treiben diese Entwicklung an? Im Gespräch mit Gesundheitsökonom Tobias Müller geht es um die wichtigsten Kostentreiber, mögliche Reformen und die Frage, ob sich die Prämien-Spirale überhaupt noch stoppen lässt.
