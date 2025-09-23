DE
Experte widerspricht Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider
«Die Prämien steigen nicht, weil wir öfter zum Arzt gehen»

Die Krankenkassenprämien steigen erneut. Seit 1996 haben sie sich sogar verdreifacht. Gesundheitsökonom Tobias Müller erklärt im Gespräch welche Faktoren die Kosten immer weiter nach oben treiben.
Publiziert: 17:21 Uhr
|
Aktualisiert: 17:23 Uhr
Fabio SchmidCreative Videoproducer
Die Krankenkassenprämien steigen erneut deutlich. 4,4 Prozent, um genau zu sein. Warum explodieren die Gesundheitskosten in der Schweiz Jahr für Jahr, und welche Faktoren treiben diese Entwicklung an? Im Gespräch mit Gesundheitsökonom Tobias Müller geht es um die wichtigsten Kostentreiber, mögliche Reformen und die Frage, ob sich die Prämien-Spirale überhaupt noch stoppen lässt.

«Durchblick» wird unterstützt durch die Gebert Rüf Stiftung

Wissenschaft geht uns alle an, sie erreicht aber nur einen Teil der Öffentlichkeit. Darum setzt sich die Gebert Rüf Stiftung dafür ein, Wissenschaft mit Unterhaltung zu verknüpfen und für ein breites Publikum zugänglich zu machen. Mit dem Programm «Scientainment» fördert sie neue Erzählformate, denen es gelingt, für das Alltagsleben der Menschen relevante Themen möglichst niederschwellig, attraktiv und wirkungsvoll zu kommunizieren – so, wie das der «Durchblick» macht.

